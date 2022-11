アイカーン・キャピタルのカール・アイカーン最高経営責任者(CEO)はCNBCとのインタビューで米株価に関し、まだ弱気相場にあり、米国は既にリセッション(景気後退)入りしているとの考えを明らかにした。

アイカーン氏は米金融当局が利上げを継続する必要性があり、インフレ収束には程遠いと指摘。「金利が2%や3%上がっただけでインフレは収束した」とどうして言えるのか誰かに説明してもらいたいと語った。

ツイッターに関しては、イーロン・マスク氏はツイッターにうってつけの人物だと述べ、自身も頼まれればツイッター買収に参加していただろうとコメント。「適正価格」であれば同社買収に10億ドル(約1420億円)を投じることも辞さなかっただろうと付け加えた。

