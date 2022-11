バイデン米大統領は今月14日に中国の習近平国家主席と会談すると米政府高官が10日、記者団に明らかにした。米中関係のさらなる悪化を防ぐことが目的だという。

原題:Biden to Meet China’s Xi Nov. 14 in Bid to Buoy Strained Ties(抜粋)