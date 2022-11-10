鴻海、７－９月の純利益が予想に届かず－ロックダウン混乱前で

鴻海、７－９月の純利益が予想に届かず－ロックダウン混乱前でBloomberg News
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純利益は前年同期比５％増の388億台湾ドル、予想410億台湾ドル
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iPhone含むコンシューマーエレクトロニクス、10－12月は減収予想
米アップルのスマートフォン「iPhone」を受託製造する台湾の鴻海精密工業が10日発表した７－９月（第３四半期）の純利益は、市場予想に届かなかった。中国の新型コロナウイルス対策で河南省鄭州市の主要生産拠点周辺に講じられたロックダウン（都市封鎖）混乱前の実績となる。
７－９月の純利益は前年同期比５％増の388億台湾ドル（約1790億円）。アナリスト予想平均は410億台湾ドルだった。売上高は１兆7500億台湾ドルと24％増加し、予想（１兆5200億台湾ドル）を上回った。
中国鄭州のiPhone工場、引き続き高リスク地域内－コロナ規制継続
鴻海は10－12月（第４四半期）の売上高の伸びについては横ばい、iPhoneを含むコンシューマーエレクトロニクス部門は減収と見込んだ。
原題：IPhone Maker’s Profit Misses Ahead of China Covid Turmoil（抜粋）