ベンチャーキャピタル(VC)のセコイア・キャピタルは暗号資産(仮想通貨)交換業者、FTXの持ち分を全額償却した。同社が9日、投資家に伝えた。

