ＥＶメーカーのリビアン、2022年生産目標を維持－供給上の問題でも

米電気自動車（ＥＶ）メーカーの リビアン・オートモーティブは９日、サプライチェーンの問題が製造の重しとなり、売上高が市場予想を下回ったにもかかわらず、今年通期で２万5000台を生産する計画を維持した。

９日の同社の発表によると、７－９月（第３四半期）の生産台数は前期比67％増の7363台。同社によると、需要は引き続き強く、「Ｒ１」の予約は11月７日時点で約11万4000台と、４－６月（第２四半期）の約９万8000台から増加した。ただ、売上高は５億3600万ドル（約783億円）と、アナリスト予想平均の５億6100万ドルに届かなかった。

リビアン株は９日の通常取引終了後の時間外取引で、ニューヨーク時間午後４時45分（日本時間10日午前６時45分）時点で7.2％高。年初から９日の通常取引終了までは73％下落している。

原題： Rivian Affirms 2022 EV Production Target Despite Supply Woes (1)、Rivian Jumps Postmarket After Reiterating Production Outlook (1)（抜粋）