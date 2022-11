10日のニューヨーク午前の外国為替市場では、円が対ドルで一時2%を超える大幅高となり、1ドル=143円18銭を付けた。10月の米消費者物価指数(CPI)が予想を下回る伸びとなったことが背景。同統計発表前は1ドル=146円04銭だった。

10月CPI発表後に米金利が低下し、ドル売りが強まっている。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時1.5%低下した。

