暗号資産(仮想通貨)交換業者バイナンス・ホールディングスは競合のFTXを買収する方針を撤回する発表を行った。

バイナンスは発表文で、「流動性を提供してFTXの顧客をサポートできるよう望んだが、支援するには当社の制御や能力を超える問題だ」と説明した。

FTXの担当者はコメントを控えた。

原題: Binance Backs Out of FTX Bailout Over Issues Beyond Its Control

Binance Walks Away From Deal to Buy FTX: DJ(抜粋)