北京のコロナ新規感染者、５月以来最多－広州はロックダウン拡大

中国の首都、北京市で新型コロナウイルスの感染が拡大しており、新規感染者数が約５カ月半ぶりの高水準となった。

北京市は９日、８日の新規感染が78人と、５月22日以来の最多に達したと発表。ここ１カ月ほど新規感染者はほぼ毎日２桁台の北京だが、最近数日で大きく増えている。４日時点では39人だった。

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コロナ検査ブース（北京市、11月７日） Photographer: Kevin Frayer/Getty Images

感染の大半が確認されたのは市中心部の朝陽区で、10棟余りの建物と周辺がロックダウン（都市封鎖）の対象。住民はコロナ検査を受けなければ、自宅や居住区を出ることはできない。区当局者によれば、ロックダウン下にある住民を支援するため共産党幹部4400人余りが派遣された。

省・自治区・直轄市別で最も多くの新規感染者が出ているのは、南部の広東省。８日の新規感染は7740人と、４月29日以来の高水準。省都、広州市の新規感染は2637人で、荔湾区が現地時間９日午前９時（日本時間同10時）から13日いっぱいロックダウン入りとなった。広州市のロックダウンは海珠区に続き２区目。

原題： Beijing Covid Cases Hit Five-Month High; Guangzhou District Shut