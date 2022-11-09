中国の不動産株上昇－民間企業向け資金調達支援プログラム拡大で

中国の不動産関連株は９日の取引で上昇。中国による不動産会社を含めた民間企業向けの資金調達支援プログラム拡大が好感された。

ブルームバーグ・インテリジェンスの不動産株指数は一時8.8％高と、３月以来の上昇率。碧桂園と 龍湖集団、 旭輝控股の株価はいずれも少なくとも一時21％上げた。クレジットトレーダーによると、不動産開発会社のドル建て債は額面１ドルに対し１－２セント値上がり。

中国銀行間市場交易商協会は2018年に開始した資金調達プログラムを拡大し、不動産開発会社など民間企業による約2500億元（約５兆円）の起債を支援する。ウェブサイトで８日発表した。支援策には債券保証などが含まれる。

原題： Chinese Developer Shares Jump Most Since March on Financing Help、 China Expands Financing Tool That Can Support Ailing Developers （抜粋）