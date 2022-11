米電気自動車(EV)メーカー、 テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)は8日、4日から8日までにテスラの株式を少なくとも39億5000万ドル(約5750億円)相当売却したことを米証券取引委員会(SEC)への届け出で開示した。

マスク氏は同社株を1950万株以上売却。その結果、間接的に保有する株数は約4億4560万株に減少した。

同氏はツイッターの買収を先月末に 完了したばかり。

原題: Musk Sells $3.95 Billion of Tesla Stock After Twitter Takeover、Musk Sells Tesla Shares Worth at Least $3.95 Billion: Filing(抜粋)