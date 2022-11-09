ミレニアムのジェイン氏、共同ＣＩＯ「退く」－経営幹部刷新へ

ヘッジファンド運営会社 ミレニアム・マネジメントのボビー・ジェイン氏は、経営幹部刷新の中で共同最高投資責任者（ＣＩＯ）から「退く」。ブルームバーグが内部文書で確認した。

創業者イジー・イングランダー氏は同文書で、「ジェイン氏はこれから2023年半ばまでミレニアムの投資活動の新たな組織構造への移行を支援する」と説明した。ミレニアムの広報担当者はコメントを控えた。

同文書によれば、イングランダー氏（74）はＣＩＯ室を設置し、新たに２人の共同ＣＩＯと、資産クラスリスク管理責任者２人を配置する。株式リスク担当グローバル責任者を現在務めるポール・ラッソ氏は新共同ＣＩＯの１人となる。もう１人の新共同ＣＩＯは特定されていない。イングランダー氏も共同ＣＩＯの役職を続ける。

ジェイン氏は６年余り前にミレニアムに共同ＣＩＯとして入社し、投資ビジネスでイングランダー氏を支えてきた。文書によると、ジェイン氏の在任中に運用資産はほぼ２倍の約590億ドル（約８兆5800億円）に拡大した。

原題： Millennium’s Jain Is ‘Stepping Back’ Amid Executive Shuffle (3)（抜粋）