ＥＣＢ、23年には確実にＱＴ開始へ－デギンドス副総裁がポリティコに

欧州中央銀行(ECB)は保有債券の圧縮、いわゆる量的引き締め(QT)を「早晩、2023年には確実に」開始すると、デギンドス副総裁が述べた。

同氏はポリティコとの インタビューで、QTのプロセスは「十分な慎重さをもって導入する必要がある」とし、「個人的には、満期償還金を全額再投資するのをやめる受動的なQTから開始するのがいいと思う」と語った。

金利については、不確実性が極めて高い時期にはデータ次第とするのが最良のアプローチだと述べ、金利のピークは「入ってくるデータとインフレの展開、経済状況、需要、エネルギー価格に左右される」と説明した。

10-12月(第4四半期)から定義上のリセッション(景気後退)に入ることはあり得るが、「ひどく深刻なものにはならないと思う」と述べた。

総合インフレ率は「来年1-6月(上期)に低下し始めるだろうが、平均して総合、コアともにインフレ率は非常に高い状態が続くだろう」との見通しも示した。

原題:ECB’s Guindos Says QT Will Start ‘for Sure’ in 2023: Politico(抜粋)