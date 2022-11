トランプ前米大統領は7日、フロリダ州の自身の邸宅「マールアラーゴ」で15日に「大きな発表」を行うと表明した。広く予想されている2024年大統領選出馬への意向をこれまでで最も強力に示唆した形だ。

中間選挙の投開票を翌日に控え、オハイオ州デイトンの共和党上院議員候補の集会で、トランプ氏は「15日にマールアラーゴで非常に大きな発表を行う」と語った。

原題: Trump Says He Will Make ‘Big Announcement’ on Nov. 15 in Florida

Trump Says Will Make ‘Big Announcement’ Nov. 15 at Mar-A-Lago(抜粋)