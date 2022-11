米民主党のペロシ下院議長は接戦で予断を許さない選挙区の少なくとも50人の民主候補と連絡を取り合ってきたが、これら候補が当選する可能性について「楽観している」と述べた。CNNとのインタビューで語った。

ペロシ氏は「接戦であり、どちらにも転び得る」ものの「私は楽観している」とし、「投票率が鍵を握る」と指摘した。その上で、結果がどうなったとしても民主党はそれを尊重するだろうと語った。

また引退に関する自身の判断はこの数週間の出来事に影響されているとも述べたが、判断の内容については説明しなかった。

原題:Pelosi Says Optimistic About Elections, Depends on Turnout(抜粋)