中国の国家衛生健康委員会のデータによると、7日の同国の新型コロナウイルス新規感染者数は7323人と、1日当たりでは4月30日以来半年余りで最多となった。前日は5436人だった。

原題:China Adds Over 7,000 Local Covid Cases, Most in Over 6 Months(抜粋)