香港上場の中国本土株は7日、値動きが激しくなっている。中国の保健当局は週末に新型コロナウイルスを徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策を堅持する方針を改めて表明し、早期の経済再開期待が後退していた。

本土銘柄から成るハンセン中国企業株(H株)指数は2%高に転じている。一時は1.6%下げていた。

原題:Chinese Stocks Trade Volatile at Open as Covid Zero Reaffirmed(抜粋)