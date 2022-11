北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部は、「敵のあらゆる戦争演習に対し、持続的かつ断固たる圧倒的な実践的軍事措置で対抗していく」と表明した。国営朝鮮中央通信(KCNA)が7日に伝えた。

米韓の合同軍事訓練「ビジラント・ストーム」に総参謀部は言及し、米韓の動きにより朝鮮半島で深刻な状況が支配的となり、一層不安定な対立に向かっていると主張。米韓の軍事訓練は、北朝鮮を直接の標的とする極めて攻撃的なものであり、地域の緊張を意図的に高めることを狙ったあからさまな挑発だと非難した。

「深刻な状況に徹底的に断固として対抗する意思」を示す目的で、2-5日に軍事作戦を実施したとした。

原題:N. Korea Says It Will Continue to Respond to US-S. Korea Drills(抜粋)