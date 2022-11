フェイスブックの親会社メタ・プラットフォームズは今週、大規模な人員削減を開始する計画だと、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい複数の関係者を引用して報じた。

それによれば、レイオフは何千人もの同社従業員に影響する見通しで、9日にも発表の計画。メタの広報担当相はWSJへのコメントを控えた。

原題:Meta To Start Laying Off Thousands of Workers This Week: WSJ(抜粋)