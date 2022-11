外国為替市場では7日のアジア時間早朝に、ドルが主要10通貨全てに対して上昇。中国の衛生当局者がゼロコロナ政策堅持の方針は揺るがないと5日に発言し、ドルへの逃避需要が高まった。

