【米国市況】株が５日ぶりに上昇－ドルは大幅安・146円台後半

4日の米株式相場は反発。トレーダーは強弱まちまちとなった 米雇用統計を評価した。米利上げペースの減速が可能になる時期を見極めるための材料として、消費者物価指数(CPI)の発表(来週10日)が待たれている。

ドルは全面安。一時は1ドル=146円56銭まで円高・ドル安が進む場面があった。

円が1%余り上昇、米雇用統計後に146円台後半

S&P500種が5営業日ぶりに上昇、乱高下の末

米国債は長期債が下げる、10年債利回り4.16%に上昇

ドル全面安、円は146円台後半

NY原油は反発、中国がゼロコロナ政策緩和との期待

NY金は反発、米雇用統計が強弱入り交じりの内容で

S&P500種は前日比1.4%高の3770.55と、5営業日ぶりに上昇。ダウ工業株30種平均は401.97ドル(1.3%)高の32403.22ドル。ナスダック総合指数は1.3%上げた。米国債市場ではニューヨーク時間午後4時6分現在、10年債利回りが2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の4.17%。2年債利回りは一時の上昇から反転し低下した。

フェデラルファンド(FF)金利先物の動向によれば、市場に織り込まれた12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合での利上げ幅は0.5ポイントに傾いている。その一方、現行の引き締めサイクルでは来年、5.1%近辺がターミナルレート(利上げの最終到達点)になると示している。

ネーションワイドの投資調査責任者、マーク・ハケット氏は「今週の取引は、今年の大半で見られた激しいボラティリティー、そして感情に任せたトレーディングが今後も続く公算が大きいことをあらためて思い起こさせた」と指摘。「相場底入れのプロセスがストレートに進むことはめったにない。強気派が主導権を握りつつあるとしても、部分的な低調は避けられない」とコメントした。

グレンミード・インベストメント・マネジメントのプライベートウェルス最高投資責任者、ジェーソン・プライド氏は「この雇用統計はおそらく、12月FOMCで0.5-0.75ポイントの利上げを実施する路線から金融当局を逸脱させるものではない。ただ、米金融当局の針を動かすかもしれない次の重要な経済指標は、来週発表されるCPIだ」と指摘した。

外国為替市場では、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数が2020年3月以来の大幅下落となった。中国に「ゼロコロナ」政策の影響緩和の兆しがあると伝わった後、オフショア人民元は大幅上昇した。

ドル指数は1.7%低下。ニューヨーク時間午後4時6分現在、ドルは対円で1.1%安の1ドル=146円62銭。ユーロは対ドルで2.2%高の1ユーロ=0.9963ドル。

ハイ・フリークエンシー・エコノミクスのチーフ米国エコノミスト、ルビーラ・ファルキ氏は「雇用統計は、労働市場のポジティブな機運の強さをなおも示している。金融政策の急速な引き締めを受けた大幅な調整はまだ示されていない」とリポートで指摘。「こうしたデータを受けて米金融当局は、景気抑制的な領域への利上げを続ける軌道にとどまるだろう」と説明した。

ドル指数の水準(上)と騰落率(下)の推移 出所:ブルームバーグ

ニューヨーク原油先物相場は反発。中国が新型コロナウイルス対策としての制限措置の緩和に動きつつあることが好感された。

中国がゼロコロナ影響緩和探る、旅客便規制の見直し検討-関係者 (1)

BOKファイナンシャル・セキュリティーズのシニアバイスプレジデント、デニス・キスラー氏は「中国が特に航空旅行の分野でコロナ対策の制限措置を一部緩和しつつあるというニュースが、近い将来に需要の引き金になると市場ではおおむね受け止めらている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は、前日比4.44ドル(5%)高の1バレル=92.61ドル。ロンドンICEの北海ブレント1月限は3.90ドル上げて98.57ドル。

ニューヨーク金相場は反発。米雇用統計が強弱入り交じった内容となり、米金融当局の利上げ見通しがさらに曇る中、1カ月ぶりの大幅高となった。

雇用統計を受けてドルが下落したことも、ドル建ての金の投資妙味を相対的に高めた。

MKS PAMPの金属戦略責任者、ニッキー・シールズ氏は「労働市場とそれのインフレへの脅威に関する米金融当局の考えがこれで変わることはほぼないだろう」と指摘。「しかし、良いニュースは米当局をタカ派的にさせる悪いニュースだという筋書きには金も銀も反応していない」と述べた。

スポット価格はニューヨーク時間午後4時11分現在、前日比3.1%高の1オンス=1679.47ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前日比45.70ドル(2.8%)高の1676.60ドルで終了した。

