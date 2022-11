米雇用統計は大幅利上げ正当化、50ｂｐ予想変わらずとも－市場の見方

10月の 米雇用統計では雇用者数が市場予想を上回る増加となり、平均時給は前月比ベースで伸びが加速した。その一方で失業率は上昇し、強弱入り交じった内容だった。雇用統計に関する市場関係者のコメントは以下の通り。

◎リック・リーダー氏(ブラックロックのグローバル債券担当最高投資責任者)

(サービス業の職種を見ると)サービス業がなおも非常に力強いことが分かる。米金融当局が過度な引き締めもいとわない姿勢なのは、こうした動向に対応するためということもある。

◎アナ・ウォン氏(ブルームバーグ・エコノミクスの米国担当チーフエコノミスト)

この統計は労働市場についてまちまちなシグナルを送っている。雇用の伸びは力強かった一方で、失業率が大きく上昇した。データのノイズを整理した上でのわれわれの結論は、労働市場はなお非常にタイトで、失業率が中立水準付近になるにはまだ大きな調整が必要ということだ。

◎キャサリン・ジャッジ氏(CIBCキャピタル・マーケッツのエコノミスト)

12月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合での大幅な追加利上げがなおも正当化されることを、本日の統計は意味する。ただし、11月の雇用統計が労働市場動向の大幅悪化を示さないことが条件だ。

◎イアン・リンジェン氏(BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略責任者)

底堅い統計で、今から12月FOMCまでの間に発表される米消費者物価指数(CPI)統計2つの内容を基に利上げ幅を判断する柔軟性をパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長に与えている。0.5ポイントの利上げという当社予想に変更を迫る要素は、今回の統計には一切ない。

