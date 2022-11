ラガルド総裁、ＥＣＢは景気抑制的な金利が必要な可能性

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は4日、インフレ率を目標とする2%に戻すためには金利を景気抑制的な水準に引き上げる必要があるかもしれないとの認識を示した。

ラガルド氏はエストニアの首都タリンで、ECBの政策金利は過去3カ月で2ポイント上昇したと指摘しつつ、景気にブレーキをかける水準にまで引き上げる必要があるかもしれないと語った。エストニアはユーロ圏で最悪のインフレに見舞われ、インフレ率は25%を超える。

タリンでの講演で、「われわれの仕事は完了には程遠い。インフレをECBが目標とする水準に戻すためには、緩和の引き揚げでは十分でないかもしれない」とラガルド氏は述べた。

