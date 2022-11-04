アップル「iPhone14」インド受託生産、もう１社が開始－関係者

アップル「iPhone14」インド受託生産、もう１社が開始－関係者Sankalp Phartiyal
米アップルのサプライヤー、台湾の和碩聯合科技（ペガトロン）がインドでスマートフォン最新機種「iPhone14」の受託生産を開始した。
インドでiPhone14を生産するアップルのサプライヤーはペガトロンで２社目となる。生産計画が非公開であることを理由に、事情に詳しい複数の関係者が匿名でブルームバーグ・ニュースに明らかにした。
今週はこれに先立ち、中国河南省鄭州市にあるフォックスコン・テクノロジー・グループ運営の「iPhone Pro」主要生産拠点周辺地域を対象に、中国当局が新型コロナウイルス対策として突如ロックダウン（都市封鎖）に踏み切った。
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こうした状況を受けて中国へのアップルの高依存度が浮き彫りとなった。ただ、インドでの生産拡大は既に導入済みの多角化計画に沿ったものだと関係者は話した。
アップルはコメントを控えた。ペガトロンにコメントを要請したが返答はない。
原題：Apple Adds a New IPhone 14 Supplier in India in Shift From China（抜粋）