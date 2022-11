米ＩＳＭ非製造業指数、予想以上に低下－2020年５月以来の低水準

米供給管理協会(ISM)が発表した10月の非製造業総合景況指数は市場予想以上に低下し、2020年5月以来の低水準となった。受注と業況の指数が鈍り、経済が引き続き低調なことが示唆された。

キーポイント 非製造業総合景況指数は54.4 前月の56.7から低下 エコノミスト予想(中央値)は55.3への低下だった 指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示す



ISM製造業指数の生産に相当する業況の指数は55.7に低下し、5カ月ぶりの低水準。新規受注は56.5と、6月以来の低水準となった。

一方、仕入れ価格の指数は70.7に上昇し、引き続き高止まり。1日に発表されたISM製造業総合景況指数では同指数は低下傾向にあり、対照的な内容となっている。

この日の非製造業指数は高インフレと金利上昇、不透明な景気見通しという状況下で、サービスへの需要が弱まりつつあることを示唆した。

雇用の指数は低下して縮小圏。前月は6カ月ぶりの高水準だった。人員を削減している業界がある一方、一部の業界では採用に依然苦慮している様子が示唆される。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Services Gauge Falls to Lowest Since May 2020 as Orders Cool(抜粋)、Oct. ISM Services PMI Falls to 54.4; Est. 55.3(抜粋)