短期金融市場では米連邦公開市場委員会(FOMC)会合日程を考慮したオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)が低下した。12月会合では50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げが最も有力なシナリオとして織り込まれている。

12月14日のFOMC会合で決定される利上げ幅は58bp前後が織り込まれている。2日のFOMC声明発表後に同OISは約4.44%から4.40%に低下。FOMCが金融政策の「累積的な引き締め」を考慮する方針を示したことに反応した。

What's Priced In Now Swaps market price 50bp Fed hike most likely for December meeting Bloomberg, CME

原題:Traders Now Price a 50bp December Hike as Most Likely Fed Move

(抜粋)