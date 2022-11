ソニーは家庭用ゲーム機「プレイステーション(PS)5」向けの仮想現実(VR)ヘッドセット「PSVR2」を、来年2月22日に発売すると ブログへの投稿で明らかにした。小売価格は549.99ドル( 日本での希望小売価格は税込みで7万4980円)としている。

米国と英国、フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクでは11月15日から先行予約の応募を受け付ける。

