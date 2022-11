アイスラー、第１号ヘッジファンドを閉鎖へ－マルチ戦略にシフト

ヘッジファンド運営会社の英 アイスラー・キャピタルは同社で最も古いヘッジファンドを段階的に縮小し、マルチ戦略ファンドに完全に注力する。投資家の間で人気が高まっているアプローチに方向転換する。

ロンドンに本社を置く同社は、アイスラー・キャピタル・ファンドの顧客に対し、年末に資金を返還すると伝えた。ブルームバーグ・ニュースが社内文書を確認した。今後はアイスラー・キャピタル・マルチ・ストラテジー・ファンドに焦点を絞るという。このマルチ戦略ファンドでは、収益性が高いパススルー手数料を課すことが可能だ。

アイスラー・キャピタル(運用資産35億ドル=約5150億円)の広報担当者はコメントを控えた。

今回の動きはマルチ戦略ヘッジファンドへの需要の高まりを示す新たな兆候となった。数人の花形トレーダーに注力するよりも、トレーダーのチームを複数抱える同社では今年、資金純流入となっている。一方、業界全体では資金純流出に見舞われている。

