欧州中央銀行(ECB)は市中銀行に対し、来年末までにガバナンスや事業戦略、リスク管理に気候変動リスクを反映させるよう指示した。地球温暖化がもたらす悪影響に備えるよう業界に圧力をかけている。

ECBは2日発表の声明で、一部の銀行は低炭素排出経済への移行を見据えた計画を立て、それに基づいて顧客とやりとりしているが、「大半の銀行は依然として様子見のアプローチだ」と指摘した。

異常気象がもたらす損失、あるいは排出炭素の価格引き上げや規制強化を政府が実施した場合、汚染の原因となっている企業の倒産で被る損失に耐えられるよう、確実な対応をECBは銀行に求めている。

原題:ECB Tells Banks to Reflect Climate Risks in Strategy by End 2023

(抜粋)