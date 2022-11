米国株の「買い」シグナル近づく、指標が2017年以来の水準－ＢｏｆＡ

バンク・オブ・アメリカ(BofA)の逆張り指標が米国株の「買い」を示唆する水準に近づいている。ウォール街のストラテジストらの資産配分に基づいた同指標は、買いシグナル点灯に5年余りで最も近い。

サビタ・スブラマニアン氏らストラテジストは1日付のリポートで「指標は2017年序盤以降で最も買いシグナルに近く、6カ月連続で売りシグナルより買いシグナルに近い」と説明。「株式配分に関するウォール街のコンセンサスは長期にわたって信頼できる逆張り指標だった」と付け加えた。

同行が「セル・サイド・インディケーター」と呼ぶ株式センチメントの指標は、S&P500種株価指数の年内目標を3600とした理由の一つだという。同指標はまた、S&P500種が向こう12カ月の間に4500に達する可能性も示していると、BofAのストラテジストは説明した。1日の終値は3856.10。

ストラテジストらによれば、指標が現水準またはそれ以下の水準である場合、向こう12カ月に米国株が上昇する確率は94%で、中央値は22%の上昇だという。

Source: Bloomberg

スブラマニアン氏らによれば、ウォール街が勧める株式配分は今年に入り6ポイント超低下し、債券の推奨配分比率は約5ポイント上昇した。

原題:BofA Indicator Is Closest to Saying ‘Buy’ US Stocks Since 2017(抜粋)