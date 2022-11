HSBCホールディングス のノエル・クイン最高経営責任者(CEO)は2日、中国経済は回復し、ある時点で再開されると述べた。

香港でブルームバーグテレビジョンとのインタビューに応じたクイン氏は、「われわれは中国やシンガポール、インドでのウェルス事業に投資を続けている」と説明。「中国は新型コロナウイルス禍から脱出するだろう。回復する」と述べ、「中国はある時点で開放されよう」と語った。

クイン氏は、香港とマカオ、広東省珠江デルタにわたるグレーターベイ(大湾区)地域で3000人程度のウェルスマネジャーを短中期的に配置したいと述べ、現時点ではその3分の1超の人員を擁していることを明らかにした。

同氏はさらに、香港は依然として「重要な金融センター」であり、「その地位に長期にわたりとどまると強く確信している。われわれはアジア投資を増やしている」と話した。

原題:HSBC CEO Quinn Sees China Opening Up at Some Point in Time(抜粋)