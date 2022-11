Ｓ＆Ｐ、クレディＳ格付けＢＢＢ－に下げ－ムーディーズ据え置き

S&Pグローバル・レーティングは1日、 クレディ・スイス・グループの長期発行体格付けを「BBB-」と、従来の「BBB」から引き下げた。先週発表した大々的な再編計画に基づいた再建の困難が鮮明になる。

S&Pは発表文で、「悪化しつつある不安定な経済と市場環境の中で重大な執行リスクがあるほか、資産売却を巡る一部詳細がなお不透明だ」と指摘した。格付け見通しは「ネガティブ(弱含み)」から「安定的」に変更した。

一方、ムーディーズはクレディ・スイスの無担保優先債格付けを「Baa2」で据え置き。見通しも「ネガティブ(弱含み)」を維持した。

S&Pは同グループの主たる銀行部門であるクレディ・スイスおよび他の複数の中核子会社について、長・短発行体格付けを「A-/A-2」に引き下げた。従来は「A/Aー1」。

ムーディーズも銀行部門のクレディ・スイスの無担保優先債格付けを「A2」から「A3」に引き下げた。

原題: Credit Suisse Downgraded by S&P on Risks to Planned Overhaul、Credit Suisse Affirmed at Baa2 by Moody’s(抜粋)