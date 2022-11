北朝鮮、東側の海に向け短距離弾道ミサイル３発発射－韓国軍

韓国軍は2日、北朝鮮の江原道から短距離弾道ミサイル3発が午前8時51分(日本時間同じ)ごろに朝鮮半島の東側の海に向けて発射されたのを探知した。合同参謀本部がテキストメッセージで明らかにした。

そのうち1発は北方限界線(NLL)の南26キロ地点の公海上に落下。日本海に浮かぶ鬱陵島の北西167キロ、韓国・束草市から東に57キロ離れた地点だった。韓国軍は警戒態勢を強化している。

鬱陵島などから成る鬱陵郡地域では同日午前8時55分に空襲警報が発動したと韓国のYTNは 伝えていた。その後の聯合ニュースの報道によると、被害は報告されず警報は解除された。

北朝鮮は米韓軍事演習に反発しており、7回目の核実験実施を準備していると分析されている。

