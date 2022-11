アマゾン時価総額、20年以来の１兆ドル割れ－悲観的な見通し響く

1日の米株式市場で米 アマゾン・ドット・コムの株価が下落。同社の時価総額は取引終了時点で、2年余り前の新型コロナウイルス禍初期以降で初めて1兆ドル(約148兆円)を割り込んだ。

アマゾン株は前日比5.5%安の96.79ドルと、2020年4月以来の安値で終了。今年に入り42%下げている。時価総額は9874億ドルとなった。昨年11月18日のピーク時には1兆9000億ドル近くに達していた。

アマゾン株は5営業日続落し、その間に約20%値下がりした。ナスダック100指数はこの日、1%安で引けた。

アマゾンは先週、10-12月(第4四半期)の売上高について、同四半期としては過去最小となる2-8%の伸びにとどまるとの 見通しを示した。

アマゾン10-12月売上高見通し、市場予想下回る-株価急落

1日は主要な米テクノロジー・インターネット銘柄が下落。アップル(1.8%安)やマイクロソフト(1.7%安)、アルファベット(4.3%安)などが安い。一方、エヌビディア(0.3%高)とメタ・プラットフォームズ(2.2%高)は値上がりした。

原題: Amazon Closes Below $1 Trillion Value for First Time Since 2020、Amazon Ends Under $1 Trillion Value as Big Tech Falls: TMT Wrap(抜粋)