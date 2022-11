1日の米株式相場は続落。米 求人件数が予想外の増加となり、リセッション(景気後退)懸念があっても米金融当局が積極的な引き締めを継続するとの観測が強まった。円相場は1ドル=148円台前半。

米株続落、アップルやアマゾンなどハイテク安い

米国債は短期債中心に下落、10年債利回り4.05%

ドル指数が下げの大半埋める、ドル・円は148円台前半

NY原油は反発、中国が厳しいコロナ政策変更との臆測

NY金は反発、FOMC発表控えたドル下落に反応

S&P500種株価指数は朝方には上昇していたが、9月求人件数が予想外の増加となると急速に下げに転じた。S&P500種は前日比0.4%安の3856.10。ダウ工業株30種平均は79.75ドル(0.2%)安の32653.20ドル。ナスダック総合指数は0.9%低下。

大型ハイテク株がこの日も相場を押し下げた。 アップルは2%近く下げ、 アマゾン・ドット・コムは2020年以来の安値となった。フェイスブック親会社のメタ・プラットフォームは大幅反発。10月に46年ぶりの高い月間上昇率を記録したダウ平均は、ここ数カ月に一段高が何度か阻まれていた抵抗水準の近くで取引された。

ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト、マット・メイリー氏は、今後数週間の相場動向はパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が2日に発するシグナルと、その後の米金融当局者発言に左右されるとの見方を示した。RBCキャピタル・マーケッツのトム・ポーセリ氏は、パウエル氏が本当にハト派転換を望む場合、かなりの混乱を招く恐れがあるため、タカ派的な要素を一部残しておくべきだと語った。

ニューヨーク・ライフ・インベストメンツのエコノミスト兼ポートフォリオストラテジスト、ローレン・グッドウィン氏は、高インフレの中でも米利上げが小休止する可能性はあるとの見方だ。金融情勢はかなり引き締まっており、リセッション入りを基本シナリオとみなすべきだと指摘。ただ、利上げ休止は政策の方向転換とは異なるとし、「緩和的な領域に入るようなフル転換が1年以内にあるとは非常に考えにくい」と述べた。

米国債市場ではニューヨーク時間午後4時17分現在、10年債利回りがほぼ変わらずの4.05%。米金融政策に影響されやすい2年債の利回りは上昇した。

外国為替市場ではドル指数が下げの大半を埋めた。ニュージーランド・ドルと円が対ドルでの上昇率上位となった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下。米統計発表前には0.8%低下する場面もあった。ニューヨーク時間午後4時17分現在、ユーロは対ドルで0.1%安の1ユーロ=0.9875ドル。ドルは対円で0.3%安の1ドル=148円20銭。

クレディ・アグリコルのG10通貨調査・戦略責任者、バレンティン・マリノフ氏は、パウエルFRB議長が「連邦公開市場委員会(FOMC)で、過度にハト派的なトーンを用いることなく、引き締めペース減速の可能性を示唆することはなおあり得る」とし、この日発表された米統計はそうした会合を「翌日に控えた市場のジレンマを浮き彫りにする」と指摘した。

ジェフリーズのストラテジスト、ブラッド・ベクテル氏は1日付のリポートで「岸田文雄首相が発表した新たな 財政措置が現行の金融政策設定と相まって、ドル・円は再び150円を試すことになるだろう」と述べた。

ニューヨーク原油相場は反発。中国がゼロコロナ政策を段階的に緩和する用意をしているとの臆測が広がり、原油は世界的な株高傾向と歩調を合わせた。ドルの軟化も、ドル建てで取引される商品の投資妙味を高めた。

「中国のコロナ政策が変わる可能性は、それが本物であれ臆測であれ、原油相場にボラティリティーをもたらす」とCIBCプライベート・ウェルス・マネジメントのレベッカ・バビン氏は指摘。しかしながら「中国のコロナ政策が変わりつつあると投資家が本当に考えているならば、相場上昇はもっと大幅になっているはずだ」と注意を促した。

WTI先物(白)、9月29日終値(81.23ドル、オレンジ) 出所:Nymex

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は、前日比1.84ドル(2.1%)高い1バレル=88.37ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント1月限は1.84ドル上昇の94.65ドル。

国際エネルギーフォーラム(IEF)のマクモニグル事務局長は、アブダビ国際石油展示会・会議(ADIPEC)でブルームバーグテレビジョンに対し、原油には2つの市場があると指摘。「現物市場は非常に逼迫(ひっぱく)している。一方、先物市場は経済の悪材料やひどいリセッション(景気後退)を織り込んでいる」と述べた。

ニューヨーク金相場は反発。FOMCの決定発表を翌日に控えてドルが下げ、ドル建てで取引される金が買われた。ここ数週間の金相場は、FOMCの結果待ちで動意に乏しい展開だった。

積極的な米利上げを背景に金は3月高値から約20%下落。金利上昇は利息を生まない金投資の妙味を低下させる。一方で最近は米金融当局が近く利上げを減速させるとの観測も出ている。

金スポット価格 出所:ブルームバーグ

「貴金属相場には向こう数カ月、引き続き下押し圧力がかかると思われる」とキャピタル・エコノミクスのアナリストらはリポートで指摘。「しかし景気の回復が始まり、金融緩和が議題に上がるようになれば、価格は上向くはずだ」と予想した。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前日比9ドル(0.6%)高い1オンス=1649.70ドルで終了した。

原題: Stocks Drop in Countdown to Fed as Rally Sputters: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Trims Gains as US Data to Test Slower Fed: Inside G-10(抜粋)

Oil Rises, Bolstered by Speculation of China’s Economy Reopening(抜粋)

Gold Gains as the Dollar Retreats Ahead of Fed Meeting(抜粋)