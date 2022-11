9月の米求人件数は市場予想に反して増加。失業率が低水準にとどまる中、一段の賃金上昇につながる公算が大きい。米金融当局にとっては、インフレ抑制に向けた積極的な引き締め策を継続するよう求める圧力が強まった格好だ。

キーポイント 求人件数は1072万件に増加 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は975万件への減少

前月は1028万件(速報値1005万3000件)に上方修正

求人件数の予想外の増加は、経済への向かい風が強まる中でも労働者に対する需要が弱まっていないことを示した。労働需給の不均衡はなかなか解消せず、それが賃金の力強い伸びを引き続き支えている。賃金上昇圧力は広範囲の物価を一段と押し上げ、今週の連邦公開市場委員会(FOMC)会合でも大幅な追加利上げが行われるとの見方を強めた。

業種別で9月に求人件数が特に増えたのは、宿泊とフードサービス、ヘルスケア、運輸・倉庫・公益。

失業者1人に対する求人件数は約1.9件と、前月の約1.7件から増加した。米金融当局は金融政策を判断する上で、この数字に注目している。

離職者数は約410万人で、前月とほぼ同水準。全雇用者に占める自発的離職者の割合である離職率は2.7%で、前月と同じだった。

