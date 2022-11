米プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社 KKRが1日発表した7-9月(第3四半期)決算は前年同期比11%の減益だったが、市場予想は上回った。不安定な市場が企業買収活動にブレーキをかけている。

7-9月の分配可能利益は8億2370万ドル(約1218億円)、1株当たり93セント。前年同期は9億2510万ドル、1株当たりでは1.05ドルだった。ブルームバーグがまとめたアナリスト12人の予想平均によれば、分配可能利益は1株当たり87セントが見込まれていた。

リセッション(景気後退)懸念がマクロ経済を圧迫する中で、PE投資会社はバリュエーションの低下や借り入れコストの上昇、資産売却減速の影響を受けている。

原題:KKR Earnings Slump 11% in Third Quarter as Dealmaking Slows (1)

(抜粋)