フォックスコン、コロナで従業員死亡との「悪意ある」動画を批判

中国河南省の省都、鄭州市に米アップルの「iPhone」組立工場を置く台湾の フォックスコン(鴻海精密工業)は、新型コロナウイルスの感染により同工場で数人が亡くなったとするソーシャルメディアの投稿を否定した。

中国の反体制派として知られる人物がツイッターに 投稿した動画は、フォックスコンが運営する寮で従業員8人が死亡したと説明。この動画は1日午後時点で2万7000回余り視聴されている。動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の中国国内版「抖音(ドウイン)」などでも同じような投稿が拡散した。

フォックスコン側はこの動画について、「われわれの工場で死者はいない」とするコメントを発表。「悪意のある編集がなされた動画だと考えている」と主張し、「生産の安全性と従業員の健康・安全を確実にする最大限の取り組みをしている」と説明した。

中国iPhone工場から40キロ歩いて帰宅-ゼロコロナに憤りのうねり

鄭州市は声明で、1日午前6時(日本時間同7時)から一部の新型コロナ規制を緩和したと 発表。秩序立った生産活動の再開がなされるとしている。

原題: Foxconn Slams ‘Malicious’ Video of Staff Deaths as Outcry Grows、China’s Zhengzhou Loosened Some Covid Controls Tuesday(抜粋)