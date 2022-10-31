【欧州市況】株は続伸、旅行や通信銘柄に買い－国債軒並み下落

31日の欧州株は続伸。今週は企業決算や中央銀行の金融政策など投資家が注目する材料が相次ぎ発表される。

ストックス欧州600指数は0.4％高。旅行、パーソナルケア、通信株を中心に買いが広がった。小売りやテクノロジー銘柄は下落した。バイデン米大統領がエネルギー企業に対して超過利潤税の課税を検討しているとの報道を手掛かりに石油、ガス関連株は上げ幅を縮小した。

ストックス600指数の推移 出所：ブルームバーグ

欧州債市場ではイタリア債が下落。パフォーマンスは他のユーロ圏国債を下回った。ユーロ圏のインフレ率は過去最高を更新した一方、域内の経済成長は鈍化した。

ドイツ債の利回り曲線はスティープ化。トレーダーは12月の欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利上げを63ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）前後と織り込む。

ユーロ圏の10月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比10.7％上昇と、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想中央値の10.3％上昇を上回った。

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英国債も安い。30年物インフレ連動債の利回りは一時20ｂｐ上昇して0.40％と、10月21日以来の高水準となった。

10月31日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.94% 0.00 独国債10年物 2.14% +0.04 英国債10年物 3.52% +0.04

原題：Italy Leads Bonds Lower After Inflation Beats: End-of-Day Curves

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（抜粋）