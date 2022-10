北朝鮮は、米国は朝鮮半島の緊張を高めている軍事的挑発行為をやめるべきだと主張し、自衛のため必要な行動を起こす構えが北朝鮮にあると警告した。国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。どういった行動か具体的には言及していない。

KCNAによると北朝鮮外務省は、米国が挑発を続けた場合、北朝鮮は主権を守るために必要な全ての行動を起こし、いっそう強力な措置を検討する用意があると表明した。

原題:N.Korea Warns of Responses to What It Calls US Provocations:KCNA(抜粋)