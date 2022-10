仏自動車メーカー、 ルノーと日産自動車のアライアンス再構築を巡る協議が暗礁に乗り上げていると、ダウ・ジョーンズ通信(DJ)が伝えた。この報道でルノー株は急落し、一時4.2%安となった。

DJが31日、事情に詳しい複数の関係者を引用して報じたところによると、ルノーが日産への出資比率を引き下げる協議は、知的財産権などが問題となり合意に達することができないでいる。

ルノーの広報担当者は報道についてコメントを控えた。日産の広報担当者は今のところコメントの要請に応じていない。

両社は11月15日に東京でイベントを予定しているものの、アライアンス再構築の協議は継続中で、遅れが発生するか、破談となる可能性も残っていると、ブルームバーグは10月18日に複数の関係者の話として報じていた。

