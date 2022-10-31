【ウクライナ】ウクライナ産穀物の海上輸送、31日再開－国連

ウクライナ産穀物の海上輸送が31日に再開する。ロシアは29日、黒海経由の穀物輸出再開でウクライナ、トルコ、国連と交わした４者合意について、ロシア海軍の艦船が無人機による攻撃を受けたとして履行を停止していた。ウクライナとトルコを含む30日の協議後に国連が海上輸送再開を発表した。ロシアの代表団には同協議の間に再開が通知された。

ウクライナの食料輸出継続へ－ロシアが穀物輸出合意を停止でも

ウクライナの米欧同盟国は４者合意の履行を停止したロシアを非難。欧州連合（ＥＵ）の行政執行機関、欧州委員会のボレル副委員長（外交安全保障上級代表）はロシアに再考を促した。

Call with @UN SG @antonioguterres to discuss Black Sea deal & coordinate actions to ensure grain & fertiliser export from Ukraine.



Russia must go back to agreement to allow maritime corridor for food to reach the world. The EU will play its part to counter the global food crisis — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

ロシアが黒海経由のウクライナ産穀物の輸出再開合意の履行を停止したことを受け、トレーダーは穀物価格上昇で市場が再び混乱に陥る事態に身構えている。

世界の食糧安保に危機、ロシアの合意停止で穀物市場は再び混乱か

ウクライナ情勢を巡る最近の主な動きは以下の通り。

シカゴ小麦が一時7.7％高

シカゴ市場の小麦先物がアジア時間31日に急伸。ロシアが黒海経由のウクライナ産穀物輸出合意の履行を停止した。同合意は世界のタイトな食糧供給を緩和し、国際価格を抑制する上で重要な措置と受け止められていた。シカゴ小麦先物は一時7.7％高の１ブッシェル＝8.9325ドル。トウモロコシは2.8％、大豆油は約２％値上がりした。

シカゴ小麦が一時7.7％高、ロシアがウクライナ産穀物輸出合意を停止

船舶16隻が31日に海上人道回廊を通過－国連

国連とトルコ、ウクライナはウクライナ産の穀物を積んだ輸送船の31日の運航再開で合意した。国連の発表によると、船舶計16隻が「海上の人道回廊」を通過する予定。

計218隻の運航阻止、ロシアの穀物輸出合意停止で－ウクライナ

ウクライナのインフラ省はロシアの穀物輸出合意停止により、ウクライナ産穀物輸出に携わる船舶計218隻の運航が阻止されたと説明した。

無人機攻撃のロ主張は「作り話」－ウクライナ大統領府長官顧問

ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は、同国がオデーサと民間穀物輸送船から無人機でロシアの艦艇を攻撃した可能性があるとしたロシアの主張について、「作り話」だと断じた。

原題： Ukraine Latest: UN Says Food Vessels to Resume Moving on Monday（抜粋）