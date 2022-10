ブラジル大統領選、30日に決選投票－世論調査ではルラ元大統領リード

ブラジル大統領選挙の決選投票に進んだ現職のボルソナロ大統領と左派のルラ元大統領が28日夜に最後のテレビ討論会に臨み論戦を交わしたが、投票を30日に控え形勢を一変させる公算は小さい。

世論調査ではすでに9割以上が意中の候補を決めているとされており、ここでのミスはどちらの候補にも否定的で決めかねている有権者には影響を与える可能性もありそうだ。

最新の主要世論調査では、ボルソナロ氏がルラ氏に6ポイント程度後れを取っている。ボルソナロ大統領は最低賃金の引き上げ公約を巡る発言で討論をスタートした。

討論の間、ボルソナロ氏は選挙裁判所も含め全ての「システム」が自分に不利に働いていると指摘する場面もあった。討論会後に記者団から、選挙に敗れた場合、結果を受け入れるかと尋ねられると、「疑いなく、より多くの票を集めた候補が勝者だ。それが民主主義だ」と答えた。

