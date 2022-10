ユーロ圏がリセッション(景気後退)入りする可能性が高いものの、欧州中央銀行(ECB)は12月に開く今年最後の政策委員会で「大幅な」利上げが必要だと、政策委メンバーのシムカス・リトアニア銀行(中銀)総裁が28日主張した。

同総裁はビリニュスで、「インフレが依然として強い」ため、新たなECB予測ではインフレ見通しが恐らく引き上げられるだろうと述べた。「私の見解では金融政策は依然として拡張的」だが、金利は経済にとって中立的な水準に近づいているとも指摘した。

「追加利上げに疑念の余地はなく、大きな上げ幅にならなければならない」とするシムカス総裁は、「インフレ傾向が強まり、コア指標は上昇軌道にある。従って、断固たる行動を取ることが重要だ」と論じた。

12月に予定されている量的引き締めに関する議論については、開始日や規模も話し合わなければならないとの見解を示した。経済活動の減速が7-9月(第3四半期)に顕在化し、「ユーロ圏がテクニカルリセッション入りする可能性は高い」と分析した。

また、バスレ・スロベニア銀行(中銀)総裁によれば、ECBはユーロ圏の記録的なインフレとの闘いを強化するため、金利を引き上げ続け、利上げ幅については柔軟性を維持していく。

ECB政策委メンバーの同総裁はスロベニア中銀のウェブサイトで、「われわれは今後の追加利上げを見込んでいる。インフレと経済見通し次第で、会合ごとに上げ幅を判断する」とコメントした。

原題: ECB’s Simkus Says Next Rate Increase Needs to Be ‘Substantial’、Vasle Says Size of ECB Hikes to Be Decided at Each Session(抜粋)