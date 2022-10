イーロン・マスク氏は、440億ドル(現在の為替レートで約6兆4300億円)での米ツィッター買収完了後に同社の最高経営責任者(CEO)を引き継ぐ方針だ。事情に詳しい関係者が明らかにした。今後は米電気自動車(EV)メーカー、テスラと宇宙企業スペースXのCEOを兼務する。

内部の協議を理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、ツイッター買収完了時に主要幹部らと共に同社を去るパラグ・アグラワル氏に代わり、マスク氏がCEOを務める意向という。

原題:Musk Is Said to Take Twitter CEO Role, Reverse Life Bans(抜粋)