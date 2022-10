タカ派ＦＲＢ、５％まで利上げ継続へ－軟着陸をエコノミスト予想せず

米連邦準備制度の当局者らは、11月1、2日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)会合でも断固としたタカ派姿勢を維持し、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標が来年3月までに5%に達する下地が整う見込みだ。ブルームバーグのエコノミスト調査によれば、一連の利上げが米国および世界経済のリセッション(景気後退)入りを招く可能性が高い。

調査結果によると、FF金利誘導目標を4会合連続で75ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き上げる決定が、ワシントン時間2日午後2時(日本時間3日午前3時)に公表される見通し。12月のFOMCで50bp、続く2回の会合で25bpずつの追加利上げをエコノミストらは見込んでいる。

9月のFOMC参加者のドット・プロット(予測分布図)では、FF金利誘導目標が年内に4.4%、来年中に4.6%に引き上げられ、2024年に利下げに転じるとの予測が示された。

連邦準備制度は40年ぶりの高インフレとの闘いで早過ぎる方針転換を避ける決意と受け止められている。8、9月の米消費者物価指数(CPI)の食品・エネルギーを除くコア指数上昇率が予想を上回ったことが、より高いターミナルレート(利上げの最終到達点)に反映されることになりそうだ。エコノミスト40人を対象とする調査が今月21-26日に実施された。

INGグループのチーフ国際エコノミスト、のジェームズ・ナイトリー氏は「インフレ圧力はなお非常に強く、連邦準備制度は11月に75bp利上げすることになる。景気減速と市場の状況を背景に12月はより小幅な50bpの引き上げを現時点で見込む」としながらも、リスクは5会合連続の75bp利上げの方に傾いていると説明した。

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長とその同僚らは、米経済のソフトランディング(軟着陸)に成功する希望を捨てていない。しかし、今回はFOMC前の調査では初めて、エコノミストの75%という大多数が、今後2年でリセッション(景気後退)入りの公算が大きいとの見通しを示した。残りのエコノミストの大部分もゼロ成長ないしマイナス成長の期間を伴うハードランディングを予想している。

What Bloomberg Economics Says...

“I think the most important thing to watch for is how Powell communicates the potential downshift in the pace of rate hikes. He will want to avoid giving the impression that a pivot is imminent, especially not when core inflation is clearly still going strong. He would be preparing for the markets for a 50 basis-point hike in December but which will also be accompanied with a dot plot, which shows 5% terminal rate.”

-- Anna Wong, chief US economist