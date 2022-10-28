タカ派ＦＲＢ、５％まで利上げ継続へ－軟着陸をエコノミスト予想せず

米連邦準備制度の当局者らは、11月１、２日に開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合でも断固としたタカ派姿勢を維持し、フェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標が来年３月までに５％に達する下地が整う見込みだ。ブルームバーグのエコノミスト調査によれば、一連の利上げが米国および世界経済のリセッション（景気後退）入りを招く可能性が高い。

調査結果によると、ＦＦ金利誘導目標を４会合連続で75ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）引き上げる決定が、ワシントン時間２日午後２時（日本時間３日午前３時）に公表される見通し。12月のＦＯＭＣで50ｂｐ、続く２回の会合で25ｂｐずつの追加利上げをエコノミストらは見込んでいる。

９月のＦＯＭＣ参加者のドット・プロット（予測分布図）では、ＦＦ金利誘導目標が年内に4.4％、来年中に4.6％に引き上げられ、2024年に利下げに転じるとの予測が示された。

Rates Heading to 5% in 2023 Economists see 75 basis-point hike, then downshifting Source: Bloomberg survey of economists October 21-26

連邦準備制度は40年ぶりの高インフレとの闘いで早過ぎる方針転換を避ける決意と受け止められている。８、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の食品・エネルギーを除くコア指数上昇率が予想を上回ったことが、より高いターミナルレート（利上げの最終到達点）に反映されることになりそうだ。エコノミスト40人を対象とする調査が今月21－26日に実施された。

ＩＮＧグループのチーフ国際エコノミスト、のジェームズ・ナイトリー氏は「インフレ圧力はなお非常に強く、連邦準備制度は11月に75ｂｐ利上げすることになる。景気減速と市場の状況を背景に12月はより小幅な50ｂｐの引き上げを現時点で見込む」としながらも、リスクは５会合連続の75ｂｐ利上げの方に傾いていると説明した。

Three-Quarters of Economists Expect a US Recession Survey shows a new consensus for a downturn in next 24 months Bloomberg News survey of economists October 21-26

パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長とその同僚らは、米経済のソフトランディング（軟着陸）に成功する希望を捨てていない。しかし、今回はＦＯＭＣ前の調査では初めて、エコノミストの75％という大多数が、今後２年でリセッション（景気後退）入りの公算が大きいとの見通しを示した。残りのエコノミストの大部分もゼロ成長ないしマイナス成長の期間を伴うハードランディングを予想している。

What Bloomberg Economics Says... “I think the most important thing to watch for is how Powell communicates the potential downshift in the pace of rate hikes. He will want to avoid giving the impression that a pivot is imminent, especially not when core inflation is clearly still going strong. He would be preparing for the markets for a 50 basis-point hike in December but which will also be accompanied with a dot plot, which shows 5% terminal rate.” -- Anna Wong, chief US economist

Fed Seen More Likely to Err by Doing Too Much Tightening Three-quarters of economists say risk is tilted to overdoing it Source: Bloomberg News survey of economists October 21-26

Fed's Balance Sheet Is Poised to Get Smaller Economists see gradual reductions in the size of the Fed's balance sheet Source: Bloomberg survey of economists October 21-26

原題： Fed Seen Aggressively Hiking to 5%, Triggering Global Recession（抜粋）