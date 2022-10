海上自衛隊が近く開催する国際観艦式を巡り、韓国が参加することを暫定決定したと、匿名の政府当局者を引用して聯合ニュースが報じた。韓国が参加すれば2015年以来だという。

韓国国防省は近く正式発表する見通し。日本は1月に招待状を送っていた。

原題:S.Korea to Join Japan Naval Review, First Time Since 2015:Yonhap(抜粋)