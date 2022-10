スイスの銀行クレディ・スイス・グループの7-9月(第3四半期)の損益は40億3000万スイス・フランの赤字となった。同行は証券化商品グループ(SPG)の大部分をアポロ・グローバル・マネジメントとパシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)に売却すると同時に発表した。

