クレディＳ、今後３年間で投資銀行再編へ－2700人削減を実施中

クレディ・スイス・グループは、今後3年で投資銀行部門を大々的に再編する。リスク加重資産を大幅に減らす。同行が27日発表した。

発表によると、再編によりCSファースト・ボストンは独立した資本市場および助言専門の銀行となる。証券化商品へのエクスポージャーは大幅に減るという。

クレディS、証券化商品部門の大半をアポロやPIMCOに売却へ (3)

リスク加重資産とレバレッジエクスポージャーはそれぞれ約40%縮小する見込み。

同行は、コスト削減措置を2022年7ー12月(下期)に開始したと明らかにした。正社員2700人相当(全従業員の5%)の削減は10-12月に既に進行中だという。

25年末までに正社員ベースで約4万3000人の体制とする計画。22年9月末時点は約5万2000人だった。

再編の費用と移行に伴うソフトウエアおよび不動産の評価額引き下げは22年10-12月(第4四半期)から24年までで計29億スイス・フラン(約4300億円)を見込むとしている。

