中国の習近平国家主席は26日、米中関係全国委員会の年次夕食会に祝電を送り、新たな時代に米国と「正しく」付き合う方法を見いだすため、両国で取り組んでいく用意があると表明した。国営中央テレビ(CCTV)が27日 伝えた。

CCTVによると、習主席は中米両国が大国だと指摘した上で、双方が意思疎通を高めれば世界の平和と発展促進に寄与すると述べた。

原題:Xi Says China Willing to Find Ways to Get Along With US: CCTV(抜粋)