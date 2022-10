香港上場の中国株、続伸－本土市場の健全な発展目指すと当局が表明

26日の香港株式市場で、中国本土株で構成されるハンセン中国企業株(H株)指数が続伸。24日は歴史的な下げを記録したが、中国当局が投資家の信頼感回復に取り組む姿勢を示した。

H株指数は一時、2.6%高。24日に2008年以来の大幅な下げを記録した後、25日は1.3%高と反発していた。本土株の指標、CSI300指数は2%高となる場面もあった。

中国人民銀行(中央銀行)と国家外為管理局(SAFE)は25日、株式・債券市場の健全な発展を維持すると表明。証券監督管理委員会(証監会)は別の声明で、「規制下で透明性を保ちし、開放され、力強さと強靱(きょうじん)さ」を備えた資本市場の構築を加速する方針を示した。

中国人民銀、金融市場の健全な発展を確保すると表明-人民元「安定」へ

オフショア人民元は1ドル=7.32元前後で推移。前日には過去最安値の7.3739元を付けていた。人民銀は26日、人民元の対ドル中心レートを40営業日連続で市場予想より元高水準に設定した。

H株指数は24日の急落から回復しているものの、投資家は習近平・共産党総書記(国家主席)への権力集中が悪影響を及ぼす可能性をなお懸念しており、楽観的見方は広がっていない。共産党大会に期待していた投資家は不動産・テクノロジーセクターへの支援策が示されなかった上に、厳格な新型コロナウイルス対策継続と景気浮揚策の方向性欠如に失望している。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)は、習氏が市場や経済への国家統制強化を目指していることに世界のマネーマネジャーは「いら立ちと怒り」を感じていると指摘した。

グローバル投資家に「いら立ちと怒り」-国家統制強化で中国離れも

サクソ・キャピタル・マーケッツの市場ストラテジスト、レドモンド・ウォン氏は、投資家が一段と積極的な引き締めを警戒する11月1、2両日の次回米連邦公開市場委員会(FOMC)まで「反発は数日間続く可能性がある」との見方を示した。

原題: Chinese Stocks Rally as Authorities Seek to Boost Confidence、China Sets Stronger-Than-Expected Yuan Fixing for 40th Day(抜粋)